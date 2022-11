Usa: ex pilota dell’Esercito condannato per aver fornito informazioni al governo cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex pilota di elicotteri delle Forze armate statunitensi, Shapour Moinian, è stato condannato a 20 mesi di prigione per aver lavorato negli Stati Uniti per conto del governo cinese, da cui avrebbe accettato migliaia di dollari in cambio di informazioni relative all’aviazione Usa. In una nota, il dipartimento della Giustizia ha spiegato che il 67enne di San Diego ha concluso il suo servizio militare nel 2000, per iniziare a lavorare come civile sempre nel campo della difesa. Stando agli atti giudiziari, Moinian ha servito nelle Forze armate Usa dal 1977 al 2000, negli Stati Uniti, in Germania e in Corea del Sud: dopodiché, avrebbe iniziato a lavorare per svariati appaltatori nel campo della difesa (anche per il dipartimento della Difesa) come civile, seppur coinvolto in progetti che prevedevano la condivisione di informazioni classificate. Durante quel periodo, l’uomo sarebbe stato contattato da una persona in Cina che gli avrebbe proposto di lavorare come consulente per il settore dell’aviazione di Pechino. Nel marzo del 2017, Moinian si sarebbe recato ad Hong Kong per incontrare il suo interlocutore, e avrebbe accettato di fornire informazioni su “svariati modelli di aerei prodotti o progettati negli Stati Uniti”, in cambio di denaro. (Was)