Cop27: Sunak, necessità e dovere morale affrontare il cambiamento climatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Sunak, inoltre, Paesi come il Regno Unito hanno anche la "responsabilità morale" di aiutare i Paesi a procedere verso la decarbonizzazione, un obiettivo che ha detto di ritenere "profondamente" che fosse "la cosa giusta da fare". Sunak si è detto ottimista sul fatto che l'impegno preso a Glasgow di mantenere a portata di mano il riscaldamento globale di 1,5 gradi Celsius potrebbe ancora essere raggiunto, sottolineando che il 90 per cento dei Paesi si è impegnato a raggiungere l'obiettivo emissioni zero. “Possiamo trasformare la nostra lotta contro il cambiamento climatico in una missione globale per creare nuovi posti di lavoro e una crescita pulita. E possiamo lasciare in eredità ai nostri figli un pianeta più verde e un futuro più prospero. Questa è un'eredità di cui potremmo essere orgogliosi", ha aggiunto il primo ministro. (Rel)