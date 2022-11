Spagna: Podemos, Bildu e Erc smentiscono Interno, migranti uccisi a Melilla il 24 giugno scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati di Unidas Podemos, Bildu e Uniti per la Catalogna (Erc) della Commissione Interni del Congresso dei deputati spagnolo che oggi hanno visitato Melilla hanno smentito la versione del ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska, che aveva affermato che non ci sono stati morti o feriti nella zona spagnola della frontiera con il Marocco il 24 giugno. "Tutto sembra indicare che ci siano stati dei morti nella zona di controllo delle autorità spagnole", ha dichiarato ai giornalisti Enrique Santiago, portavoce di Unidas Podemos. Dopo aver ringraziato la Guardia civil per le sue spiegazioni, ha avvertito che il problema "è l'accesso all'asilo che causa morti senza il rispetto della legge spagnola ed europea". La rappresentante di Erc, Maria Dantas, ha denunciato l'accesso della polizia marocchina in Spagna, ricordando che il Difensore civico ha stimato in 470 il numero di persone rimpatriate in Marocco su un totale di 2 mila che avevano cercato di accedere in territorio spagnolo. (segue) (Spm)