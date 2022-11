Ue: ministro Finanze tedesco Lindner mette in guardia Usa da guerra commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Chrtistian Lindner, ha messo in guardia gli Stati Uniti dal rischio di aprire una guerra commerciale con l'Ue. A margine della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles, il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha sottolineato che gli Usa non hanno ancora capito quanto sia grande “la preoccupazione” dell'Unione europea per i sussidi all'industria statunitense decisi dall'amministrazione Biden. “A Washington non si deve ignorare che siamo capaci di agire anche noi”, ha quindi avvertito Lindner. Allo stesso tempo, il ministro delle Finanze tedesco ha esortato a non cadere nella logica della ritorsione equivalente, perché una guerra commerciale ha soltanto perdenti. Secondo il presidente della Fdp, è necessario che Ue e Usa si parlino e che all'amministrazione Biden vengano chiarite le gravi conseguenze per l'economia europea dei sussidi all'industria statunitense. Allo stesso tempo, Lindner si è espresso a favore di un nuovo accordo commerciale tra Ue e Usa. (Geb)