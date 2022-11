Germania: Commissione controllo elezioni, ripetere in parte voto per rinnovo Bundestag a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione per il controllo delle elezioni tedesca ha suggerito la ripetizione parziale del voto per il rinnovo del Bundestag a Berlino, tenuto il 26 settembre 2021. In particolare, si dovrà votare di nuovo in 327 dei 2.256 collegi elettorali della capitale della Germania e 104 dei 1.507 distretti di voto postale. A ogni modo, il parlamento federale deve ancora decidere in merito ed è quasi certo che si esprimerà in questa settimana. Tuttavia, è probabile che la ripetizione parziale del voto a Berlino sia oggetto di ricorso alla alla Corte costituzionale federale (Bverfg). Pertanto, non è chiaro quando si tornerà a votare nella capitale tedesca. Il caso nasce dal caos con cui a Berlino si tennero le elezioni del 26 settembre 2021. Oltre a votare per il rinnovo del parlamento federale, la cittadinanza era chiamata a eleggere la Camera dei deputati della città-Stato e le assemblee dei suoi 12 distretti. Allo stesso tempo, si votava sul referendum per espropriare i gruppi immobiliari. Tutto ciò ha provocato un autentico caos ai seggi, alcuni costretti a sospendere temporaneamente le operazioni, tra schede elettorali mancanti o errate, lunghe file d'attesa e stazioni di voto rimaste aperte oltre l'orario di chiusura stabilito alle 18:00. (Geb)