Brasile: sostenitori del presidente uscente Bolsonaro aggrediscono agenti di polizia

- Alcuni agenti della polizia stradale federale del Brasile (Prf) sono stati aggrediti nel corso di due manifestazioni organizzate da sostenitori del presidente uscente, Jair Bolsonaro. Il primo episodio si è registrato a Rio do Sul, nello stato di Santa Catarina. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti un gruppo di cittadini si è radunato nei pressi dell'autostrada Br-470, organizzando una protesta per contestare il risultato delle elezioni presidenziali dello scorso 30 ottobre. Dopo alcune ore, i manifestanti si sono spostati sulla carreggiata cercando di bloccare il transito degli automezzi. Quando un'auto della polizia stradale è arrivata sul posto, gli agenti sono stati accolti con lanci di pietre e oggetti vari. Un poliziotto è stato quindi aggredito da un manifestante che lo ha colpito con una spranga. Due agenti sono stati soccorsi per le ferite riportate. La polizia è al lavoro per identificare gli autori delle violenze. Un secondo episodio ha visto un attacco alla polizia a Novo Progresso, nello stato di Parà, cittadina dove Bolsonaro ha raccolto oltre l'83 per cento delle preferenze al secondo turno di voto. Anche qui un gruppo di persone ha prima organizzato un sit-in e poi ha provato a bloccare l'autostrada Br-163. Quando gli agenti della Prf sono arrivati sul posto, sono stati oggetto di una intensa sassaiola da parte dei manifestanti. Un agente è rimasto ferito e nel corso dei tafferugli è stato esploso anche un colpo d'arma da fuoco. Almeno quattro auto della polizia sono state pesantemente danneggiate. (segue) (Brb)