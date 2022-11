Usa: Pelosi sul possibile ritiro, aggressione al marito impatterà sulla decisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente aggressione ai danni di Paul Pelosi, marito di Nancy Pelosi, impatterà sulla decisione della presidente della Camera dei rappresentanti in merito ad un possibile ritiro dal Congresso, nel caso in cui i repubblicani riescano a conquistare la maggioranza alla Camera dei rappresentanti dopo le elezioni di medio termine. Durante una intervista con l’emittente “Cnn”, la presidente ha detto che “gli avvenimenti delle ultime settimane avranno un impatto sulla mia decisione”. Nel 2018, la Pelosi ha dichiarato di non volersi ricandidare alla leadership del Congresso al termine del suo attuale mandato, sebbene non abbia mai dato una conferma definitiva. Paul Pelosi è stato aggredito dl 42enne David DePape nella sua abitazione di San Francisco, alla fine di ottobre. L’uomo si è introdotto nell’edificio cercando proprio Nancy Pelosi, armato di martello, e non trovandola ha aggredito il marito, che successivamente è stato ricoverato in ospedale e sottoposto ad un intervento chirurgico per una frattura al cranio. La settimana scorsa è stato dimesso. (Was)