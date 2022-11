Copasir: Borghi, Lega mi ha indicato come componente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Sono stato indicato dal mio partito come rappresentante nel Copasir. Non esiste posto più adatto per chi come me fa politica con l'unico scopo di difendere il proprio Paese", scrive su Twitter il senatore della Lega, Claudio Borghi. Ci dedicherò il consueto impegno, non comprabile e senza nessun timore reverenziale per nessuno", aggiunge per poi ricordare che il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica "è composto da dieci membri. Cinque deputati e cinque senatori. Cinque della maggioranza e cinque dell'opposizione. La presidenza spetta all'opposizione". (Rin)