Veneto: assessore Lavoro, il nostro è un modello da esportare

- La ripartenza dell'ex Ideal Standard, oggi denominata 'Ceramica Dolomiti' "è il punto di arrivo di una storia molto articolata che ha una identità fortissima fatta di attaccamento dei lavoratori, intelligenza del capitale familiare veneto, capacità e metodo di gestione della regione del Veneto insieme ad un rapporto forte di leale collaborazione istituzionale". Lo ha dichiarato l'assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan che oggi ha preso parte alla giornata di ripartenza di questa azienda. "Questi sono tutti gli ingredienti di questo successo che porterò come modello - ha poi commentato - il modello veneto nella gestione delle crisi, all'attenzione del nuovo governo e al ministro dello Sviluppo economico, perché è fondamentale permettere la rigenerazione industriale dell'Italia con questo tipo di approccio". L'azienda ha infatti potuto riaprire e ripartire con la propria produzione in cui saranno impiegati tutti i lavoratori assunti nell'azienda precedente grazie alla collaborazione di alcuni imprenditori veneti che hanno rilevato il sito produttivo di Ideal Standard per dargli nuova luce. (Rev)