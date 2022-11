America Latina: al via prima ministeriale del Comitato latinoamericano per la sicurezza interna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanchez Rico ha ribadito da parte sua l'interesse dell'Unione europea allo sviluppo di una "politica di sicurezza efficace e basata su valori e diritti fondamentali". "La sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali non sono concetti contraddittori, ma coerenti e complementari", ha aggiunto, sottolineando che l'Ue "mira a rafforzare la cooperazione con i Paesi della regione". Il rappresentante europeo ha espresso inoltre "soddisfazione" ed "orgoglio" per aver appoggiato la creazione del Clasi. Si tratta infatti di un'istanza regionale nata il 2 marzo nel 2022 a Bruxelles con l'auspicio delle autorità europee contestualmente alla firma di un accordo per la creazione del Gruppo di lavoro operativo biregionale (Gto) contro la lotta al traffico di droga. Il Gto è stato creato a sua volta il 19 ottobre di quest'anno a Buenos Aires al margine di una riunione del Programma di assistenza contro il crimine transnazionale organizzato (ElPaccto). L'obiettivo del Gto è quello di diventare una rete permanente di cooperazione specializzata nella lotta al narcotraffico. (Abu)