Usa-India: vicesegretaria di Stato Sherman a colloquio con ministro Esteri indiano Kwatra

- La vicesegretaria di Stato Usa Wendy Sherman ha incontrato oggi il ministro degli Esteri indiano Vinay Mohan Kwatra. Secondo quanto riferito dal portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price, Sherman e il ministro Kwatra hanno discusso un’ampia gamma di questioni su cui gli Stati Uniti e l'India stanno lavorando insieme come partner strategici, inclusa la cooperazione economica e di sicurezza. Sherman ha sottolineato l'impegno degli Stati Uniti nei confronti del popolo ucraino di fronte alla guerra di aggressione illegale della Russia. I due interlocutori hanno anche discusso i modi per migliorare il coordinamento regionale e multilaterale, anche attraverso il partenariato Quad nella regione indo-pacifica. Sherman e Kwatra hanno riaffermato l’impegno condiviso per i principi democratici, la sicurezza e la prosperità regionali e il rafforzamento dei legami interpersonali.(Was)