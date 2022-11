Germania: governo vieterà vendita fabbrica microchip ad azienda di proprietà cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale vieterà “probabilmente” all'azienda per i microchip tedesca Elmos di vendere una fabbrica alla concorrente svedese Silex Microsystems, di proprietà del gruppo cinese Sai Microelectronics. È quanto comunicato dal ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, come reso noto da Elmos. L'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz deciderà sulla transazione nella giornata del 9 novembre. Elmos e Silex Microsystems esamineranno nel dettaglio la delibera e concorderanno i successivi sviluppi. L'operazione ha un valore di 85 milioni di euro. L'obiettivo di Elmos è cedere la produzione di microchip per l'industria automobilistica, che intende acquistare da altri fabbricanti. In precedenza, il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, si era espresso contro la vendita dell'impianto di Emos a Silex Microsystems. “Non è certo che l'approvazione verrà concessa”, aveva dichiarato l'esponente dei Verdi. (Geb)