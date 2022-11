Cop27: Scholz, Germania aumenterà aiuti per Paesi più colpiti da cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania aumenterà gli aiuti per i Paesi più gravemente colpiti dal cambiamento climatico. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante il discorso che ha tenuto alla Cop27 in corso a Sharm el Sheikh. In particolare, il governo federale stanzierà 170 milioni di euro per uno scudo protettivo globale contro i rischi climatici. Inoltre, la spesa per la politica internazionale del clima salirà dai 5,3 miliardi di euro del 2021 a 6 miliardi di euro nel 2025. Allo stesso tempo, Scholz ha espresso l'auspicio che alla Cop27 venga raggiunto un accordo su un “programma di lavoro solido per la riduzione delle emissioni” inquinanti. (Geb)