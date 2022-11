Brasile: sostenitori del presidente uscente Bolsonaro aggrediscono agenti di polizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni vengono ricondotte alle denunce fatte dallo stesso Bolsonaro nei mesi precedenti il voto circa la poca trasparenza del processo elettorale. Nel discorso tenuto martedì scorso dopo la chiusura delle urne, il presidente uscente ha stigmatizzato l'uso di forme violente di protesta. Le voci di presunte frodi elettorali, ricondotte per lo più all'uso del voto elettronico, sono state di fatto meno insistenti rispetto a quanto si potesse prevedere alla vigilia. Il vice presidente, Hamilton Mourao, ha assicurato che il tempo per i reclami è finito, che non ci sono state frodi, ma che il vizio di fondo rimane la partecipazione di Lula alle elezioni. "Abbiamo accettato di partecipare a un gioco in cui l'altro concorrente non avrebbe dovuto giocare. Se siamo stati d'accordo non c'è nulla da reclamare. Non ha più senso lamentarsi, abbiamo perso", ha detto Mourao intervistato da "O Globo". I "58 milioni" di oppositori, ovvero coloro che hanno votato per Bolsonaro, “avrebbero dovuto protestare nel momento in cui Lula è stato ammesso alla competizione” ha detto Mourao rimandando ai precedenti giudiziari del presidente eletto. "Sarebbero dovuti scendere in strada e non l'hanno fatto. Hanno accettato di partecipare e ora si devono calmare", ha detto. (Brb)