Brasile: Partito socialdemocratico dichiara appoggio esterno al governo di Lula da Silva

- Il presidente del Partito social democratico (Psd), Gilberto Kassab, ha dichiarato che il partito concederà appoggio esterno in Parlamento al futuro dal presidente eletto Luiz Inacio Lula da Silva del Partito dei lavoratori (Pt). "Il Psd, che ha al suo interno diversi leader che hanno già sostenuto Lula alle ultime elezioni, comprende che questo voto di fiducia per dare governabilità è molto importante. Daremo il nostro appoggio esterno per fornire le condizioni affinché il Pt presenti e realizzi le sue politiche pubbliche e il suo programma", ha affermato Kassab in un'intervista all'emittente "Tv Globo". Kassab ha specificato che, poiché il partito si è dichiarato neutrale lasciando libertà di coscienza ai propri iscritti e parlamentari in occasione del ballottaggio, "non si sente a suo agio" ad entrare con un proprio rappresentante nel governo. (Brb)