Migranti: Tajani, questione dell’immigrazione va risolta a livello europeo

- La questione dell’immigrazione deve essere risolta a livello europeo. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite di TG2 Post. Il 14 novembre, al vertice dei ministri degli Esteri Ue, “andrò a dire che l’Italia deve avere il sostegno dell’Europa”, ha detto Tajani. La questione dell’immigrazione deve essere risolta a livello comunitario, ha osservato Tajani, perché non c’è solo il flusso dal Mediterraneo ma anche quello dai Balcani che tocca la frontiera orientale del nostro Paese. “Ha ragione Papa Francesco quando dice che l’Italia da sola non può risolvere il problema, e che bisogna risolvere i problemi in Africa”, ha detto il titolare della Farnesina. “Stamane ho parlato con il ministro libico per un memorandum più forte di quello che c’è per risolvere il problema a monte”, ha osservato Tajani.(Res)