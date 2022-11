Ucraina: Zelensky, intensificazione attacchi russi ha aumentato sostegno internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente escalation di attacchi missilistici e con droni della Russia ha solo aumentato il sostegno internazionale all'Ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo videomessaggio serale sui social. "Faremo di tutto affinché il maggior numero possibile di paesi si unisca a questo aiuto. In generale, lungo il fronte, le nostre forze sono in uno stato di difesa attiva: in alcune parti dell'est e del sud, stiamo gradualmente respingendo il nemico", ha detto Zelensky. "Donetsk rimane l'epicentro della più grande follia degli occupanti: muoiono a centinaia ogni giorno. Il terreno davanti alle postazioni ucraine è letteralmente cosparso dei corpi degli occupanti", ha detto Zelensky. "Grazie a tutti coloro che lottano per l'Ucraina! Grazie a tutti coloro che lavorano per la nostra vittoria! Grazie a tutti i nostri partner che ci aiutano a proteggere la libertà! Gloria all'Ucraina", ha concluso il presidente. (Kiu)