Cop27: Sunak, necessità e dovere morale affrontare il cambiamento climatico

20 luglio 2021

- È una necessità economica e un dovere morale del Regno Unito affrontare il cambiamento climatico. Lo ha affermato il primo ministro Rishi Sunak nel suo primo discorso alla conferenza sul clima Cop27 in corso a Sharm el Sheikh. Il primo ministro ha affermato che, nonostante il deterioramento dell'economia globale, Paesi come il Regno Unito devono mantenere gli impegni presi a Glasgow l'anno scorso per aiutare quella fetta di mondo in via di sviluppo a procedere verso la decarbonizzazione. Sunak ha affermato che la "sicurezza climatica" è andata "di pari passo con la sicurezza energetica" sulla scia dell'invasione russa dell'Ucraina. “La ripugnante guerra di Putin e l'aumento dei prezzi dell'energia in tutto il mondo non sono un motivo per rallentare il cambiamento climatico", ha affermato il primo ministro, ma anzi “sono un motivo per agire più velocemente perché diversificare le nostre forniture energetiche investendo nelle rinnovabili è proprio il modo per assicurarci contro i rischi della dipendenza energetica”. (segue) (Rel)