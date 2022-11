Veneto: Treviso tra le prime venti Provincie italiane per qualità della vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Treviso è stata inserita "tra le prime venti province italiane per qualità della vita, è davvero una grande soddisfazione". Lo ha dichiarato Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso a commento dell'indagine condotta da "Italia Oggi" in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma. "Un risultato che premia sicuramente il grande lavoro fatto negli ultimi anni - ha poi proseguito -. Sappiamo bene che queste classifiche vanno prese con le pinze, ma quando gli indicatori ci dicono che siamo prima provincia in Veneto per affari e lavori, sul podio nazionale per la sicurezza e tra le prime per la sicurezza sociale, sono dati tangibili di una provincia dove tutte le cittadine e tutti i cittadini concorrono a creare il benessere collettivo". E poi "ancora una volta siamo primi assoluto nella raccolta rifiuti", ha concluso Marcon. (Rev)