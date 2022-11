Migranti: Tajani, comandanti navi Ong devono dire chi c’è a bordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I comandanti di ogni nave Ong con migranti devono dire chi c’è a bordo. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite di TG2 Post, ricordando che occorre anche risolvere i problemi di ordine pubblico. “Noi intendiamo porre politicamente il problema dell’immigrazione a tutta l’Ue”, ha precisato Tajani sottolineando la volontà dell’Italia di “salvare vite umane”. L’Italia è per l’accoglienza, ha ribadito il titolare della Farnesina, ma non può essere il luogo dove sono portati tutti i migranti. “Salviamo vite umane, ma l’Europa deve intervenire per risolvere in maniera strategica il problema”, ha detto Tajani osservando che il tema “non è solo la nave Ong”, perché il vero problema è l’Africa e la sua situazione generale.(Res)