Veneto: Baldin (M5s), Regione confermi sua contrarietà a nuove trivellazioni in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione del Veneto "confermi la propria posizione di netta contrarietà a nuove trivellazioni in mare imposte dal governo Meloni". Lo ha chiesto Erika Baldin, capogruppo in Consiglio regionale del Movimento cinque stelle. "Zaia nel 2015 sulle trivelle prometteva 'mai con me'. A livello nazionale - ha poi spiegato - Lega e Fratelli d'Italia erano per il sì al referendum (quindi contrari alle trivelle), assieme al Movimento cinque stelle. Noi non abbiamo cambiato idea, rimaniamo coerenti e auspichiamo che lo sia anche la regione del Veneto a partire dal presidente Zaia. Invito quindi tutti i consiglieri regionali a sottoscrivere la mia mozione - ha concluso Baldin - e spero possa essere approvata all'unanimità: sarebbe un primo, vero segnale di autonomia da parte della Regione nei confronti del governo Meloni che ha deciso di rimangiarsi la parola data". (Rev)