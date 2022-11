Economia: Giorgetti, sì a politiche economiche comuni, opinioni diverse su debito comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Distinguerei fra politiche comuni e debito comune. Sicuramente possiamo parlare di accordo per quanto riguarda politiche comuni e sul coordinamento europeo in materia di energia". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un punto stampa alla fine della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro Giorgetti ha risposto a una domanda su un possibile confronto avuto con l'omologo tedesco Christian Lindner, riguardo un strumento comune per affrontare la crisi energetica. "Siamo d'accordo riguardo a politiche comuni, in modo da non farci male da soli", ha dichiarato ai cronisti. "Per quanto riguarda il debito comune è chiaro che ci sono opinioni diverse, soprattutto rispetto ad un suo eventuale riutilizzo dopo l'esperienza del Next generation Eu", ha concluso. (Beb)