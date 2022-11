Pd: appello Letta, a Italia serve nuova forza democratica e progressista, larga e inclusiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo immersi in un tempo unico e fuori dall’ordinario. E' arrivato il momento di reagire e costruire insieme il nostro futuro". E' questo l'incipit della lettera-appello che il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ha scritto per la partecipazione al congresso costituente del nuovo Pd. "Il bivio che abbiamo dinanzi è tra camminare col solo vecchio bagaglio e gli stessi riti o accettare una sfida che esige risposte nuove e ambiziose", osserva. "Insieme a molte e molti vogliamo percorrere la seconda via perché l’Italia oggi ha bisogno di una nuova forza Democratica e progressista, larga e inclusiva. Solo così - aggiunge Letta - pensiamo sia possibile fare una concreta, credibile e coraggiosa opposizione e costruire un’alternativa dentro il Parlamento e nel Paese". (Rin)