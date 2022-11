Brasile: parlamento concede cittadinanza onoraria a pilota F1 Lewis Hamilton (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge che ha concesso l'onorificenza a Hamilton è stato approvato nel giugno di quest'anno dalla Camera su proposta del deputato federale André Figueiredo. Nella giustificazione per la concessione del titolo, Figueiredo ha menzionato lo stretto rapporto che il pilota ha con il Brasile, oltre all'omaggio reso da Hamilton ad Ayrton Senna in occasione del GP di San Paolo 2021. Nell'occasione l'inglese aveva indossato un casco con i colori della bandiera del Brasile e ripetuto il gesto del campione Senna prima di lui, portando la bandiera brasiliana in un giro di consacrazione intorno al circuito dopo aver vinto la gara. (Brb)