Imprese: Fincantieri, Ebitda nove mesi 2022 pari a 172 milioni di euro

- L’Ebitda del gruppo Fincantieri al 30 settembre 2022 è pari a 172 milioni di euro (330 milioni al 30 settembre 2021), con un Ebitda margin che passa dal 7,3 per cento al 3,2 per cento, e sconta in particolare la flessione della marginalità del settore Infrastrutture, a seguito di un’analisi aggiornata dei rischi e dei costi effettuata dal nuovo management nel corso della prima parte dell’anno. Lo rende noto Fincantieri, il cui Consiglio di amministrazione ha esaminato e approvato le informazioni finanziarie intermedie al 30 settembre 2022. La posizione finanziaria netta consolidata presenta un saldo negativo (a debito) per 3.030 milioni di euro in lieve miglioramento rispetto al primo semestre 2022 (a debito per 3.296 milioni di euro), coerente con i volumi di produzione sviluppati, gli investimenti del periodo e il piano di consegne. (Rin)