Milano: respinta mozione presentata da centrodestra contro Area B

- Nell'Aula di Palazzo Marino è stata respinta la mozione presentata dal centrodestra che, come spiegato da Alessandro Verri, consigliere comunale della Lega, a margine della conferenza stampa di oggi pomeriggio, chiedeva al sindaco Sala "di aprire un Tavolo anche con la partecipazione di Regione Lombardia per discutere dell'aggiustamento dei dettagli tecnici del servizio Move-In, ampliando i limiti di chilometraggio e non conteggiando i chilometri disponibili a telecamere spente, e sulla possibilità di derogare fino al 31 dicembre prossimo i cittadini che, nel frattempo, acquistano una nuova auto". (Rem)