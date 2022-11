Pd: appello Letta, costituente aperta a risorse esterne per nuova Italia democratica e progressista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Pd "serve una stagione costituente, una pagina da scrivere nella quale chi vuole possa trovare uno spazio vero, vivo, dove partecipare senza deleghe, sulla base dei suoi valori e convinzioni. Non un Congresso come tutti gli altri allora, ma un percorso costituente". Lo scrive il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nella lettera-appello per la partecipazione al congresso costituente del nuovo Pd. Un percorso, spiega, "che parte naturalmente dagli iscritti al Pd e dai più di 5 milioni di elettori che hanno votato la lista Italia democratica e progressista. Ma che non si esaurisce così. La prova è superiore alle nostre sole forze. Lo diciamo con onestà: senza il Pd un’alternativa credibile alla destra non c’è, ma da soli non bastiamo a costruirla e farla vincere. Ne siamo consapevoli - aggiunge Letta - e per questo chiediamo alle tante energie e risorse fuori da noi di costruire, insieme e a partire dai valori del centrosinistra, una nuova Italia democratica e progressista".(Rin)