Pd: appello Letta, costituente per decidere insieme che partito sarà

- "Non chiediamo l’adesione a scatola chiusa a un partito, ma a un processo. Ed è nella stessa ragion d’essere di un processo veramente costituente non poterne conoscere l’esito a priori". Lo scrive il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nella lettera-appello per la partecipazione al congresso costituente del nuovo Pd. "E' la prima volta che accade: se in passato i congressi sono serviti più a ratificare un cambio di leadership già scritto, oggi non possiamo sapere quale nuovo Pd emergerà da questo percorso costituente, perché lo decideremo tutti insieme. Quello che promettiamo, però - chiarisce -, è un processo di qualità strutturato in modo da garantire trasparenza, apertura e partecipazione". (Rin)