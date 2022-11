Pd: appello Letta, a costituente partecipano anche i non iscritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà possibile aderire al percorso costituente "senza nessun obbligo di iscriversi al Pd fino al momento del voto - quello sì riservato agli iscritti Pd - sulle piattaforme politico-programmatiche e sulle candidature alla Segreteria nazionale, per decretare quali saranno le due proposte che si confronteranno poi in primarie aperte". Lo spiega il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nella lettera-appello per la partecipazione al congresso costituente del nuovo Pd. Nella prima parte di questo percorso, infatti, "sarà sufficiente dichiarare di voler aderire al Congresso costituente e si potrà partecipare o organizzare iniziative per esprimere le proprie idee e indicazioni sulle questioni costituenti del nuovo Pd: la sua ragion d’essere, la sua organizzazione, la sua offerta politica, il modo e i contenuti del suo fare opposizione a questo governo, legando così il percorso costituente all’agenda di opposizione", aggiunge Letta. "Sarà possibile farlo attraverso assemblee aperte dove potersi confrontare insieme agli altri, ma anche individualmente attraverso un documento 'bussola' che sarà fornito a tutti gli aderenti al Congresso costituente (sia iscritti Pd che non iscritti Pd). Il contributo di ciascuno verrà raccolto e sintetizzato in un documento che potrà rappresentare ulteriore fonte di riflessione durante il Congresso costituente, ma che, soprattutto, dovrà essere preso in considerazione dalla Commissione costituente incaricata di elaborare e proporre il Manifesto dei valori del nuovo Pd. Saranno così i partecipanti al percorso costituente a gettare le basi della nostra discussione, indicando priorità e linee guida, e a porre le fondamenta del nuovo Pd", prosegue il segretario. (segue) (Rin)