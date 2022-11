Pd: appello Letta, a costituente partecipano anche i non iscritti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi non è già iscritto al Partito democratico e vuole aderire al percorso costituente per il nuovo Pd può farlo compilando un breve modulo online. Non vi chiediamo di ratificare decisioni prese dai dirigenti, ma di essere i protagonisti di un processo di rinnovamento del Pd e del centrosinistra nel nostro Paese. La nostra forza è la comunità. Ripartiamo da qui, rinnoviamola, allarghiamola, rendiamola davvero protagonista. E allora l’appello più semplice e sincero oggi è solo questo: aiutateci e aiutiamoci a fare di questo percorso costituente del nuovo Pd la pagina entusiasmante del tempo davanti a noi", conclude Enrico Letta. (Rin)