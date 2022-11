Clima: Meloni alla Cop27, già stanziati 1,4 miliardi di euro per i prossimi cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha quasi triplicato i suoi stanziamenti dedicati alla lotta al cambiamento climatico portandoli a 1,4 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, inclusi 840 milioni di euro stanziati attraverso il nuovo Fondo italiano per il clima, dedicato all'introduzione di tecnologie pulite e all'adattamento al cambiamento climatico. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Cop27 di Sharm el Sheikh. "Siamo in un momento decisivo nella lotta al cambiamento climatico. Negli ultimi mesi abbiamo sperimentato i suoi drammatici effetti in tutta Europa, in Pakistan, nel Corno d'Africa e in molte altre regioni del pianeta. Siamo tutti chiamati a compiere sforzi più profondi e rapidi per proteggere il nostro pianeta, la nostra casa comune. Per fare ciò, dovremo mantenere le persone al centro e trasformarci di conseguenza, combinando sostenibilità ambientale, economica e sociale", ha aggiunto Meloni, precisando che l'Italia, nonostante uno scenario internazionale molto complesso, "resta fortemente impegnata a proseguire il suo percorso di decarbonizzazione, nel pieno rispetto degli obiettivi dell'Accordo di Parigi".(Res)