Cop27: Michel, transizione energetica deve essere giusta, inclusiva e un successo per tutti

- Abbiamo “un obbligo verso i Paesi in via di sviluppo, dobbiamo costruire una transizione energetica giusta e inclusiva”. Lo ha scritto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel su Twitter, in occasione della Cop27 a Sharm el Sheikh. "Abbiamo un obbligo nei confronti dei Paesi in via di sviluppo. Alla Cop27 ho parlato con i partner del Sud della nostra necessità collettiva di passare a un'economia decarbonizzata. La nostra transizione energetica deve essere giusta, inclusiva e un successo per tutti", si legge nel tweet di Michel.(Beb)