Imprese: Fincantieri, confermata crescita ricavi per 2022, piani per mitigazione rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del contesto di incertezza e al netto di eventi ad oggi non prevedibili, Fincantieri conferma per il 2022 la crescita di ricavi rispetto il 2021, con un quarto trimestre in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente e il miglioramento della marginalità del secondo semestre rispetto ai primi sei mesi dell’anno. Lo rende noto Fincantieri, il cui Consiglio di amministrazione ha esaminato e approvato le informazioni finanziarie intermedie al 30 settembre 2022. L’andamento della stagione crocieristica estiva ha confermato il percorso di ripresa del mercato previsto ad inizio anno. Il gruppo prosegue nell’implementazione dei piani di mitigazione dei rischi derivanti dall’evoluzione del contesto macroeconomico. Al fine di contenerne gli impatti economici, oltre alle iniziative di efficientamento produttivo, si segnalano l’accelerazione nell’esecuzione di progetti di efficientamento energetico, inclusa la messa in opera di impianti fotovoltaici in alcuni cantieri italiani, in esercizio a partire da inizio 2023, e la prosecuzione delle politiche di approvvigionamento sull’acquisto di materie prime. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2022 è prevista in miglioramento, grazie alle consegne cruise nell’ultimo trimestre dell’anno, ma resta condizionata dai fabbisogni finanziari a supporto del programma produttivo che prevede la consegna di tre navi da crociera nel primo semestre 2023. (Rin)