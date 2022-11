Cop27: Meloni, Italia intende sviluppare diversificazione energetica in collaborazione con Paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia intende sviluppare la sua strategia di diversificazione energetica in stretta collaborazione con diversi Paesi africani, con i quali abbiamo rafforzato la nostra cooperazione in materia di sicurezza energetica, energie rinnovabili ed educazione dei giovani: ciò stimolerà la crescita verde, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo di catene del valore sostenibili. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Cop27 di Sharm el Sheikh. "Nell'Ue prevediamo di ridurre le emissioni nette di gas serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 e di raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050. In questa prospettiva, l'Italia ha recentemente rafforzato la propria capacità installata di energia rinnovabile e accelererà questo trend in linea con gli obiettivi di RepowerEu. Intendiamo perseguire una transizione giusta per sostenere le comunità colpite e non lasciare indietro nessuno", ha sottolineato Meloni, ricordando che lo scorso anno la presidenza italiana del G20 ha raggiunto risultati concreti che hanno aperto la strada agli accordi di Glasgow. "In qualità di partner del Regno Unito per la Cop26, abbiamo anche promosso l'evento 'Youth4Climate', al fine di coinvolgere le giovani generazioni nei processi decisionali sui cambiamenti climatici", ha aggiunto.(Res)