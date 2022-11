Cop27: Meloni, impegnati a stanziare 100 miliardi di dollari a Paesi in via di sviluppo fino al 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia resta intende mantenere l'impegno di 100 miliardi di dollari a sostegno dei Paesi in via di sviluppo fino al 2025 e a definire un obiettivo ambizioso e sostenibile in seguito. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Cop27 di Sharm el Sheikh. "Per farlo, dobbiamo riunire governi, investitori privati ​​e banche multilaterali di sviluppo per condividere investimenti e rischi, per accelerare una giusta transizione energetica. L'Italia è orgogliosa di far parte di Just Energy Transition Partnerships, un'ambiziosa iniziativa del G7 che fornirà ingenti risorse finanziarie e assistenza tecnica ai paesi partner. I recenti disastri climatici, in particolare il dissesto idrogeologico del nostro territorio, dimostrano che mitigazione e adattamento sono due facce della stessa medaglia", ha sottolineato Meloni, ricordando che l'Italia sta quindi bilanciando il suo sostegno finanziario a entrambe le priorità. "Nel 2020 il 56 per cento dei nostri finanziamenti complessivi per il clima è stato destinato a misure di adattamento, mentre il restante 44 per cento è stato destinato alla mitigazione", ha aggiunto. (Res)