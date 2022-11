Cop27: Meloni, lotta a cambiamento climatico richiede cooperazione ma questo non sta accadendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta al cambiamento climatico è uno sforzo comune, che richiede il pieno coinvolgimento di tutti i Paesi e una cooperazione pragmatica tra tutti i principali attori globali, ma purtroppo dobbiamo ammettere che questo non sta accadendo. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Cop27 di Sharm el Sheikh. "Non si può nascondere che le nazioni più impegnate in questi obiettivi rischiano di pagare un prezzo a vantaggio di quelle che, oggi, sono maggiormente responsabili delle emissioni di CO2 del pianeta. È paradossale che chi inquina di più benefici di vantaggi competitivi sleali. I nostri sforzi, altrimenti, saranno vani e l'esito stesso di eventi come quello a cui stiamo assistendo oggi rischia di non produrre i risultati che la storia si aspetta da tutti noi. Come leader, lo dobbiamo alle generazioni future, poiché il nostro impegno a proteggere l'ambiente come parte della nostra identità è l'esempio più vivido dell'alleanza tra coloro che sono qui, coloro che erano qui e coloro che verranno dopo di noi. L'Italia fornirà la sua giusta quota", ha detto Meloni. (Res)