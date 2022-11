Difesa: Crosetto a colloquio con vicepremier del Qatar, "Paese amico e alleato importante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar è un Paese amico e un alleato importante e tra i nostri due Paesi esiste da anni un rapporto privilegiato che intendiamo rafforzare. È quanto ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso del colloquio con il vice primo ministro e ministro di Stato per gli Affari della difesa del Qatar, Khalid Bin Mohamed Al Attyiah. Al centro della conversazione, si legge in una nota della Difesa, la cooperazione nel settore della formazione del personale militare, nell'ambito dell'industria della difesa e, da ultimo, in ambito calcistico. I militari italiani, insieme ai contingenti di 13 Paesi, avranno infatti il compito di affiancare le Forze armate qatariote nel mantenimento del sistema di difesa e sicurezza della Coppa del Mondo. Sul tavolo anche l'attuale impegno a sostengo del popolo ucraino, e gli scenari aperti sul fianco sud, in particolare nel Mediterraneo allargato, nel Sahel, nel Nord Africa e in Medio Oriente. A tal proposito, il ministro Crosetto ha fortemente auspicato il rafforzamento della relazione con il Qatar poiché, ha detto "la stabilità e la sicurezza del Qatar sono un pezzo della nostra stabilità e della sicurezza". Auspicio condiviso da Al Attyiah, che ha inoltre invitato il ministro Crosetto ai prossimi mondiali di calcio.(Com)