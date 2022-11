Difesa: Crosetto a colloquio con omologo svedese Jonsson, costruire Alleanza atlantica ancora più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha convintamente sostenuto l'ingresso della Svezia nella Nato e sono certo che insieme costruiremo un'Alleanza atlantica ancora più forte. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso della telefonata con il suo omologo svedese Pal Jonsson. Lo riferisce il ministero della Difesa in una nota. Un colloquio cordiale, svolto questo pomeriggio, occasione di confronto con un prossimo alleato in ambito Nato nonché interlocutore europeo, coinvolto significativamente dalla guerra in Ucraina. Il ministro Crosetto, che si è detto ottimista circa la prossima ratifica dell'adesione della Svezia alla Nato, ha posto in evidenza le grandi potenzialità che risiedono nella vicinanza tra i due Paesi: "Potenzialità che devono costituire le fondamenta di una sempre più proficua cooperazione, intensificando le attività nei settori di comune interesse e orientando i nostri sforzi per garantire stabilità e sicurezza innanzitutto in Europa", ha affermato. Nel congratularsi reciprocamente per le recenti nomine alla guida dei dicasteri della Difesa dei rispettivi Paesi, i due ministri hanno, quindi, condiviso la preoccupazione riguardo la guerra in Ucraina. "Di fronte all'attuale conflitto - ha detto il Ministro Crosetto - gli sforzi dell'Italia in seno alla Nato continueranno con la stessa intensità, qualitativa e quantitativa, per contribuire a consolidare le iniziative che fino ad ora hanno permesso di contenere la Russia e di scongiurare un'espansione della crisi sul fianco est dell'Alleanza atlantica". I due ministri hanno inoltre concordato sull'importanza di intensificare i rapporti bilaterali, che potranno costituire un pilastro sul quale far poggiare le evoluzioni future, anche in termini di alta tecnologia e di sviluppo delle capacità delle nostre Forze armate, in particolare nel dominio spaziale e nelle componenti navali e aeree. "Auspico che le nostre relazioni possano rafforzarsi sempre più", ha aggiunto il ministro Crosetto, sottolineando l'importanza di uno "scambio di informazioni sul percorso comune della famiglia europea". (Com)