- VARIE- Conferenza stampa Cimitero dei feti: cosa c'è ancora da fare. Presso la sede Radicali Italiani, via Angelo Bargoni, 32-36 a Roma (Ore 11)- Presentazione del Calendario 2023 della polizia di stato alla presenza del Ministro dell'Interno e del Capo della Polizia. La realizzazione è stata affidata ai poliziotti, valorizzando in tal modo lo spirito identitario e valoriale. Gli scatti fotografici che rappresentano l'attività ordinaria svolta dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato sono stati selezionati dal Maestro Gianni Berengo Gardin. Presso l'Acquario Romano di Piazza Manfredo Fanti a Roma (Ore 16)- L’attivista per l'ambiente Philip Colbert torna a Roma con una mostra personale al Complesso monumentale di San Salvatore in Lauro (Ore 18:30) (Rer)