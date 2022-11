Torino: l'Università aderisce al Social business research center

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A breve l'Università di Torino avrà il suo Social business research center. La notizia dell'adesione è arrivata in occasione dello Yunus social business academia forum. "La volontà di ricercatrici e ricercatori di costituire un Social business research center nella nostra Università è una novità che rende orgogliosa tutta la comunità accademica - ha affermato il rettore Stefano Geuna -. Il Centro farà parte del prestigioso network costituito dal professor Muhammad Yunus, che ringrazio sentitamente per questa straordinaria opportunità e per la sua presenza all'Università di Torino. Siamo grati al Professor Yunus perché con i suoi studi ha mostrato una strada e poi, con il suo lavoro, ha aperto prospettive nuove nel campo dell'impresa sociale e della finanza etica.La nascita di questo centro rappresenta una concreta occasione di crescita, sia per l'Ateneo e per le sue attività strategiche, sia per il nostro territorio. Sono convinto che stiamo così investendo fattivamente in una nuova cultura d'impresa, per tracciare nuove traiettorie di sviluppo delle quali la nostra città e la nostra regione hanno profondo bisogno", ha concluso. (Rpi)