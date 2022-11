Usa: “The Hill”, inviato Kerry in contatto con aziende per finanziare transizione energetica Paesi emergenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale degli Stati Uniti per il clima, John Kerry, sta discutendo “con partner esterni” la possibilità di convincere alcune grandi aziende a finanziare la transizione energetica dei Paesi in via di sviluppo. Una fonte anonima ha confermato al portale di informazione “The Hill” che sarà lo stesso Kerry a fornire maggiori dettagli sui colloqui, in occasione della Cop27 in corso a Sharm El-Sheikh, in Egitto. La fonte ha precisato che la proposta riguarda “una partnership, e non una iniziativa del governo statunitense: non si tratta di inaugurare una nuova entità, ma di concordare una base che consenta di lavorare insieme a tutti gli stakeholder, a partire dal prossimo anno, e garantire una transizione equa e sostenibile”. (Was)