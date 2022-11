Lombardia: on line gli archivi storici della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia apre i propri archivi e pubblica on line gli inventari relativi al patrimonio documentario prodotto dalla Giunta regionale dal 1970 al 2014 sul sito www.archivi.regione.lombardia.it Alla presentazione dell'iniziativa, la prima del genere in Italia, sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli e la Soprintendente archivi e biblioteche della Lombardia, Annalisa Rossi. "La Lombardia è la prima regione che è stata in grado catalogare, organizzare e mettere a disposizione i propri archivi - ha sottolineato il presidente Fontana - e questo testimonia la volontà di essere trasparente cogliendo l'importanza di offrire la possibilità a studiosi e cittadini di esaminare e valutare documenti tutto che hanno fatto la storia della Regione". "Il patrimonio che rendiamo disponibile - ha proseguito - è costituito da atti amministrativi e da piccole opere d'arte, come il progetto delle facciate del grattacielo Pirelli". (segue) (Com)