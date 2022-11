Lombardia: on line gli archivi storici della Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ringraziare - ha detto ancora il governatore - la Soprintendenza archivistica, che ci ha affiancato in quest'operazione, gli archivisti di CAeB a cui va il merito di questo enorme lavoro, i funzionari e dirigenti regionali che hanno seguito e realizzato il progetto ma, in particolar modo, le decine di milioni di cittadini lombardi che, dal 1970 a oggi, hanno prodotto, insieme all'ente Regione, quanto conservato nel nostro prezioso Archivio". Presso la Biblioteca Tremaglia, ubicata al primo piano di Palazzo Lombardia, nasce un luogo della cultura e della trasparenza amministrativa, direttamente gestito dalla Direzione Centrale Bilancio e Finanza, con il sostegno della competente Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, che rende pubbliche le informazioni relative a decine di milioni di documenti, conservati in circa 35 chilometri lineari, descritti in decine di inventari (per un totale di più di 100 mila unità documentarie, per oltre 30 mila pagine di descrizione archivistica). (segue) (Com)