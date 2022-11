Lombardia: on line gli archivi storici della Regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'apertura al pubblico dell'Archivio storico della Giunta di Regione Lombardia - ha commentato l'assessore Galli - rappresenta un traguardo davvero rilevante in quanto consente l'accesso, anche da remoto, allo straordinario patrimonio documentale prodotto negli oltre cinquant'anni di lavoro del governo lombardo. È doveroso trattare questi documenti alla stregua di veri e propri beni culturali per il loro valore intrinseco di testimonianza storica". "Nei fatti, la loro funzione originaria di atto normativo, una volta esaurita l'utilità istituzionale e amministrativa contingente che li ha resi necessari - ha spiegato - muta fino ad assumere un valore più ampio, di natura strettamente storico e culturale. Il processo di decantazione in archivio trasforma in via definitiva l'atto amministrativo in una fonte storica fondamentale, ossia in un testimone privilegiato dei processi evolutivi e decisionali dell'istituzione regionale nel suo divenire". "L'Archivio storico della Giunta di Regione Lombardia, che mette insieme una mole di documenti davvero ragguardevole - ha concluso Galli - sarà accessibile on line e i documenti consultabili nei locali della Biblioteca 'Marzio Tremaglia' dell'Assessorato regionale alla cultura". (segue) (Com)