Lombardia: on line gli archivi storici della Regione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Biblioteca Tremaglia (Palazzo Lombardia, primo piano) è aperta su prenotazione tramite sportello lunedì e giovedì dalle 9:30 alle 13:30. Si potranno consultare, in originale, i disegni di Gio Ponti per la costruzione del Pirellone oppure i disegni acquerellati ottocenteschi dei Navigli lombardi o approfondire la tragica storia della diossina a Seveso sulle carte dell'Ufficio speciale oppure ricostruire un aspetto legato al proprio territorio e relativo all'agricoltura, allo sport, alle infrastrutture. Alla presentazione degli archivi storici hanno partecipato anche Marco Burburan, dirigente Sedi istituzionali e Patrimonio Regionale Presidenza (Direzione centrale Bilancio e Finanza); Marco Armenante, dirigente Struttura Servizi interni Presidenza (Direzione centrale Bilancio e Finanza); Paola Guzzetti, dirigente struttura Istituti e luoghi della cultura (Direzione Generale Autonomia e Cultura). (Com)