Calcio: "Financial Times", gruppo Fenway Sports valuterebbe vendita del Liverpool

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo statunitense Fenway Sports starebbe valutando la vendita del Liverpool Fc. Lo riferisce il quotidiano britannico “Financial Times”, citando fonti vicine alla proprietà. Il gruppo Fenway Sports, con base a Boston, avrebbe scelto come consulenti Goldman Sachs e Morgan Stanley dopo aver ricevuto un segnale di interesse da un potenziale compratore. La possibile vendita del Liverpool arriva dopo che un altro importante club della Premier League, il Chelsea, è stato ceduto per 2,5 miliardi di sterline a una cordata guidata dal finanziere statunitense Todd Boehly. Il gruppo Fenway Sports aveva comprato il Liverpool nel 2010 per 300 milioni di sterline. Secondo “Forbes” il club inglese, che negli ultimi anni si è aggiudicato il titolo nazionale e la Champions League, potrebbe avere un valore vicino ai 4,5 miliardi di sterline, il quarto più elevato al mondo dopo Real Madrid, Barcelona e Manchester United. (Rel)