Romania: Iohannis, sosteniamo il ruolo di leadership assunto dall'Ue sul clima

- La Romania sostiene pienamente il ruolo di leadership assunto dall'Unione europea in termini di contenimento dei cambiamenti climatici. Lo ha detto il presidente romeno Klaus Iohannis nel suo intervento alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27) che si svolge a Sharm El-Sheikh, in Egitto. "Dobbiamo garantire una transizione climatica ordinata con investimenti in ricerca e innovazione, green economy e creazione di posti di lavoro. Inoltre, l'accesso all'energia a prezzi accessibili può essere garantito investendo in capacità di produzione a basse emissioni di carbonio, in reti energetiche resilienti e garantendo un quadro normativo adeguato per le energie rinnovabili", ha affermato il capo dello Stato romeno.(Rob)