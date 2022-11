Germania: cerimonia per il 4 Novembre all'ambasciata d'Italia a Berlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d’Italia in Germania ha ospitato oggi la cerimonia per il Giorno dell’Unità nazionale e la Giornata delle Forze armate. Come comunicato dalla stessa sede, l'ambasciatore d’Italia a Berlino, Armando Varricchio, e l'addetto per la Difesa, il generale di brigata aerea Paolo Tarantino, hanno ospitato la tradizionale celebrazione. Sono intervenuti alti funzionari civili e militari tedeschi, rappresentanti della comunità italiana ed esponenti della comunità internazionale che opera in Germania. Il generale Guenter Katz, al vertice del Comando delle truppe della Luftwaffe, ha portato i saluti della ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht. L'ambasciatore Varricchio ha dichiarato: “L'anno che fra poche settimane volgerà al termine ha segnato il ritorno della guerra in Europa e ha visto l’Italia, la Germania, l’Unione europea e la Nato reagire compatti a sostegno del diritto ucraino all’auto-difesa e contro le trasgressioni di Mosca”. Il diplomatico ha voluto quindi rendere omaggio alle donne e agli uomini della Difesa che servono il Paese nel rispetto della Costituzione e dei punti fermi della bussola italiana, ricordati anche dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ossia “la vocazione europeista e il solido legame transatlantico”. Il generale Katz è intervenuto per valorizzare “l’altissimo livello della cooperazione bilaterale tra le Forze armate, che vede da ultimo l’Aeronautica militare dei due Paesi lavorare fianco a fianco nelle missioni di air policing per la sicurezza del quadrante europeo sud-orientale”. Un dispiegamento operativo nel quale gli Eurofighter della Luftwaffe “si sono affidati al sostegno tecnico e operativo del contingente italiano” e che ha confermato la centralità per la Nato di “fiducia, amicizia e fermo impegno alla difesa dei nostri valori comuni”. (segue) (Geb)