Germania: cerimonia per il 4 Novembre all'ambasciata d'Italia a Berlino (2)

- Nel corso della serata, l'ambasciatore Varricchio ha consegnato al generale tedesco Thorsten Poschwatta, già capo di Stato maggiore della missione della Nato “Resolute Support” in Afghanistan, la Decorazione d’onore interforze dello Stato maggiore della Difesa e la Croce commemorativa “per il contributo prezioso fornito al lavoro del contingente italiano” nel Paese dell'Asia centrale. Le celebrazioni a Berlino della Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate erano state avviate il 3 novembre dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, che in occasione della sua prima visita in Germania aveva reso omaggio in ambasciata ai militari caduti e aveva incontrato una rappresentanza dei militari italiani in servizio in Germania per ringraziarli del loro imprescindibile contributo alla sicurezza e alla pace internazionale. (Geb)