Ue: presidente Eurogruppo Donohoe, da Giorgetti presentazione priorità governo italiano

- Nell'area euro è necessario tenere sotto controllo le politiche di bilancio. Lo ha affermato il presidente dell’Eurogruppo e ministro dell’Economia, Paschal Donohoe, in conferenza stampa dopo la riunione con i colleghi. Donohoe ha salutato il ministro italiano Giancarlo Giorgetti, alla sua prima partecipazione, evidenziando come nel corso dell’incontro siano state presentate le priorità del governo di Roma. Il focus della riunione, ha rilevato Donohoe, è stato sulla situazione economica e il rallentamento della crescita nell’area euro. “Nonostante i cambiamenti, è giusto segnalare i fattori di resilienza nell’area euro”, come l’occupazione, ha proseguito il ministro irlandese. “Le politiche di bilancio hanno un ruolo critico”, ha rilevato ancora Donohoe, secondo cui dalla riunione è emersa la necessità di combattere l'inflazione e al contempo sostenere le famiglie in una fase critica.(Beb)